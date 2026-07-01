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Bloomberg: Уиткофф и Кушнер провели позитивные переговоры по Ирану

Спецпосланники президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с региональными лидерами в Катаре по Ирану, сообщает Bloomberg.

Источник: Аргументы и факты

Спецпосланники президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с региональными лидерами в Катаре по Ирану, сообщает Bloomberg.

Агентство ссылается на информацию, полученную от источника в Белом доме. Он уточнил, что речь идёт о позитивных переговорах.

«Джаред Кушнер и Стив Уиткофф провели позитивные переговоры с региональными лидерами в Катаре, а технические переговоры с Ираном продолжаются», — говорится в сообщении.

В июне Соединённые Штаты и Иран подтвердили завершение работы над меморандумом, он был подписан дистанционно. В Бюргенштоке в Швейцарии состоялись переговоры, где США и Иран согласовали дорожную карту по разработке мирного соглашения.

По словам спикера парламента Ирана Мохаммад-Багера Галибафа, Тегеран готов к боевым действиям, если Соединённые Штаты не захотят выполнять взятые на себя обязательства.

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