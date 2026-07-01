Bloomberg: Уиткофф и Кушнер провели позитивные переговоры по Ирану

Спецпосланники президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с региональными лидерами в Катаре по Ирану, сообщает Bloomberg.
Агентство ссылается на информацию, полученную от источника в Белом доме. Он уточнил, что речь идёт о позитивных переговорах.
«Джаред Кушнер и Стив Уиткофф провели позитивные переговоры с региональными лидерами в Катаре, а технические переговоры с Ираном продолжаются», — говорится в сообщении.
По словам спикера парламента Ирана Мохаммад-Багера Галибафа, Тегеран готов к боевым действиям, если Соединённые Штаты не захотят выполнять взятые на себя обязательства.