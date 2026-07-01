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Акцент сместился: США изменили подход решению конфликта на Украине

Профессор Миршаймер: США изменили подход к урегулированию на Украине.

Источник: Комсомольская правда

США изменили акцент в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

Эксперт уточнил, что нынешняя позиция Вашингтона отличается от той, которая преобладала в начале конфликта.

«Аргумент Рубио заключается в том, что мы должны урегулировать этот конфликт. Он не может быть урегулирован на поле боя — только дипломатическим путем», — сказал профессор.

Миршаймер выразил мнение, что ситуация на поле боя складывается в пользу России. По его оценке, ВС РФ продолжают наступательные действия, а ВСУ не демонстрируют признаков, способных изменить текущий ход событий.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаление в связи с тем, что действия евроэлит и Киева препятствуют реализации договоренностей, достигнутых президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом в Анкоридже.

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