США изменили акцент в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
Эксперт уточнил, что нынешняя позиция Вашингтона отличается от той, которая преобладала в начале конфликта.
«Аргумент Рубио заключается в том, что мы должны урегулировать этот конфликт. Он не может быть урегулирован на поле боя — только дипломатическим путем», — сказал профессор.
Миршаймер выразил мнение, что ситуация на поле боя складывается в пользу России. По его оценке, ВС РФ продолжают наступательные действия, а ВСУ не демонстрируют признаков, способных изменить текущий ход событий.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаление в связи с тем, что действия евроэлит и Киева препятствуют реализации договоренностей, достигнутых президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом в Анкоридже.