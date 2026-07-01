Какие изменения ждут казахстанцев в июле 2026 года

С 1 июля 2026 года в Казахстане начинают действовать новые Типовые правила благоустройства. Они вводят конкретное понятие прилегающей территории — это зона в границах 5 метров по периметру, примыкающая к зданию, сооружению, ограждению, строительной площадке или объекту торговли. Собственники зданий и арендаторы земельных участков обязаны содержать ее самостоятельно либо привлекать для этого специализированные организации за свой счет.