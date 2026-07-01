Какие изменения ждут казахстанцев в июле 2026 года

АЛМАТЫ, 1 июл — Sputnik. Новая Конституция и Строительный кодекс, повышение цен на товарный газ, новые правила ввоза товаров из иностранных маркетплейсов и конец «разгулу» электросамокатов на улицах городов и других населенных пунктов Казахстана. Какие еще изменения вступят в силу в июле 2026 года, читайте в материале Sputnik Казахстан.
Новая Конституция в действии.
Новая Конституция Республики Казахстан, принятая на общенациональном референдуме 15 марта текущего года, начнет действовать с 1 июля. Соответственно, прекращает свое действие Конституция, принятая в 1995 году.
Согласно новому главному документу страны, в Казахстане сменится система государственного управления: расширятся полномочия президента и сократится парламентский контроль.
Одним из главных нововведений станет создание однопалатного парламента — Курултая, который придет на смену существовавшему ранее двухпалатному. Всего в Курултай войдут 145 депутатов. Помимо этого, в Казахстане появится должность вице-президента. При досрочной отставке или невозможности исполнять обязанности главой государства именно вице-президент первым принимает его полномочия на себя.
Одним из важных прав президента, согласно новой Конституции, станет назначение ключевых руководителей: председателей Верховного и Конституционного судов, Центральной избирательной комиссии, Комитета нацбезопасности и других важных органов власти страны без одобрения парламента.
Еще одно новшество в Конституции — закрепление платформы «Халық Кеңесі» (Народный совет — Sputnik). Через нее граждане Казахстана смогут участвовать в обсуждении и предложении законопроектов.
День Конституции теперь официально будет праздноваться 15 марта.
Новый Стройкодекс — безопасность, прозрачность, качество.
Новый Строительный кодекс Казахстана, официально вступающий в силу с 1 июля 2026 года, изменит правила регулирования отрасли и, как считают его авторы, повысит прозрачность, безопасность, а главное, качество строительства.
Большая ставка в документе делается на цифровизацию строительной отрасли. Кодексом вводится обязательная экспертиза градостроительных проектов, уникальный номер для каждого строительного объекта и цифровой контроль через системы eQurylys и Градкадастр.
Особое внимание в документе уделяется сейсмобезопасности при возведении зданий. В отдельном блоке документа закреплены требования по оценке сейсмических рисков, а также необходимость проведения обязательных испытаний новых конструкций и паспортизация жилого фонда.
Дополнительные права получает Государственный архитектурно-строительный контроль (ГАСК). Его специалисты смогут проводить плановое и дистанционное инспектирование на всех этапах строительства.
Для бизнеса увеличиваются гарантийные сроки со стороны подрядчиков и ужесточаются требования к лицензированию участников рынка.
С 1 июля также вводятся правила паспортизации зданий и сооружений в сейсмических зонах. Они распространяются на объекты независимо от формы собственности.
Главная цель — определить фактическую сейсмостойкость зданий и выявить наиболее опасные объекты, которым нужны первоочередные меры: усиление, изменение назначения или пересмотр уровня эксплуатации.
Кроме того, с июля появится реестр недобросовестных застройщиков. Реестр будут вести акиматы в электронной форме через единую цифровую систему долевого участия в жилищном строительстве.
Электросамокаты в жесткие «рамки».
С 1 июля во всех населенных пунктах Казахстана вводятся жесткие ограничения для электросамокатов.
Главные изменения: запрет езды по тротуарам, управлять электросамокатами смогут граждане не младше 18 лет и обязательно имеющие водительские права любой категории, также самокаты получат регистрационные номера и страховые полисы.
С 1 июля в мобильном приложении арендатору электросамоката будет необходимо указать свой ИИН, что даст возможность моментально устанавливать факт обладания им прав на вождение. При этом максимальная скорость движения самокатов не должна превышать 25 километров в час.
Также, согласно новым правилам, запрещено ездить на электросамокате вдвоем, а на пешеходных переходах нужно спешиваться и переходить дорогу пешком.
Новшества в ПДД.
Изменения в Правила дорожного движения вводятся в Казахстане с 12 июля.
Так, при остановке автомобиля полицейские должны сразу подойти к машине, разъяснить причину остановки и по требованию водителя предъявить служебное удостоверение без передачи его в руки.
В том случае, если нарушение попало на приборы видеофиксации, сотрудник обязан показать водителю запись, чтобы он мог с ней ознакомиться.
Превышение владельцами транспортных средств допустимой скорости будет определяться путем обнаружения, фиксации или вычисления средней скорости сертифицированными автоматическими приборами.
Новшества коснулись и пешеходов в части их действий при приближении спецтранспорта оперативно-спасательных служб с включенными проблесковыми маячками. В таких случаях пешеходы обязаны пропустить спецтранспорт, а те, кто находится уже в процессе перехода проезжей части, максимально быстро ее освободить, чтобы не создавать помех.
Еще одно нововведение касается парковок. Новые правила устанавливают четкий перечень мест на придомовых территориях, где остановка и стоянка транспортных средств не допускается.
Запрет распространяется на тротуары, детские и спортивные площадки, участки с зелеными насаждениями, газоны, контейнерные площадки и прилегающие к ним территории, а также на любые места, специально не предназначенные для парковки.
«Тенге» будут писать по-другому.
С 1 июля 2026 года начнут действовать терминологические правки, которые ранее внесли в Налоговый кодекс Казахстана. Главное новшество — изменение орфографии национальной валюты. По всему тексту Налогового кодекса слово «тенге» будет официально заменено на правильное государственное написание — «теңге».
При этом отмечается, что в уже выданные документы правки вносить не нужно.
Межбанковские платежи и единый QR.
Правила работы межбанковской системы мобильных платежей вступают в силу в Казахстане с 19 июля 2026 года.
Система позволит проводить платежи и переводы между клиентами разных банков через мобильные приложения — по номеру телефона и QR-коду.
Помимо этого, по иным правилам приема безналичных платежей придется работать представителям бизнеса. С обозначенной даты их обяжут принимать оплату одновременно через POS-терминалы и QR-коды.
Основное новшество — запуск единого национального QR-кода, о котором много говорилось, но его введение заняло довольно длительное время. Оно позволит покупателям оплачивать товары и услуги через единый QR-код из приложения любого банка.
За необоснованный отказ принимать карты или QR-коды предусмотрена административная ответственность. При первом нарушении будет предупреждение, при повторном в течение года — штраф от 40 (173 000 тенге) до 100 (432 500 тенге) МРП.
Взять кредит станет сложнее.
С 1 июля 2026 года в Казахстане кардинально изменятся правила выдачи любых займов — от крупных ипотек до мелких бытовых рассрочек в магазинах.
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка ужесточает требования к банкам и микрофинансовым организациям, привязывая одобрение кредитов строго к официальному заработку.
Таким образом, ранее заполняемые заемщиком анкеты, в которые в графу «Доход» ранее можно было самостоятельно проставить любую сумму, теряют свою актуальность. С июля 2026 года финансовые институты будут верить исключительно государственным базам данных.
Теперь, чтобы получить одобрение по кредиту или рассрочке, ваш заработок должен оставлять четкий цифровой след в базах данных.
К легальным доходам система отнесет официальную заработную плату, пенсионные отчисления, данные по ОСМС, официальные доходы ИП и другие документально подтвержденные финансовые поступления.
Если эти отчисления есть, скоринг автоматически увидит, что гражданин трудоустроен и платежеспособен. Если легального следа нет — для банка заемщика не существует.
Изменения коснутся также сегмента моментальных покупок и беспроцентных рассрочек, которые раньше одобрялись банками прямо в магазине в считанные минуты. Банки больше не имеют права принимать в расчет обычные переводы от других физлиц, так как они не проходят по официальным каналам как подтвержденный доход.
По новым правилам, если на оплату всех имеющихся займов у казахстанца уходит более половины его официального дохода, в новом кредите, автокредите или даже в рассрочке на покупку обычного смартфона ему будет отказано автоматически.
Банковские приложения и проверка личности.
С 12 июля 2026 года в силу вступает постановление Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), которое обяжет финансовые институты внедрить доскональную проверку личности при регистрации в банковских приложениях. Зарегистрироваться в любом банковском приложении Казахстана просто по имени и номеру телефона станет физически невозможно.
После нововведений при дистанционной регистрации банк будет обязан одновременно запустить биометрическую проверку лица, сверяя изображение с государственной базой данных, а также проверить, зарегистрирован ли этот номер телефона на конкретный ИИН в госсистеме мобильных граждан либо потребовать ЭЦП.
Армейский призыв переходит в цифру.
С 4 июля 2026 года начнут действовать изменения в сфере цифровизации призыва на службу в вооруженных силах Казахстана. Теперь департаменты по делам обороны регионов будут запрашивать данные о призывниках из цифровых систем госорганов. Помимо этого, электронными протоколами будут оформляться все решения призывных комиссий.
Результаты медицинского освидетельствования, включая степень годности, будут вноситься в цифровую учетную карту. Также в раздел «Документы» цифровой учетной карты будет загружаться сканированная копия медицинского заключения.
Новые правила для иностранных маркетплейсов.
Совет Евразийской экономической комиссии утвердил новые правила ввоза товаров из иностранных маркетплейсов. Зарубежные интернет-покупки выводятся из категории товаров для личного пользования и выделяются в товары электронной торговли.
Для них вводятся отдельная таможенная декларация, пошлина и налог. Порог беспошлинного ввоза остается прежним — 200 евро. Для посылок дешевле этой суммы пошлины не будет.
Если же стоимость выше 200 евро, единая пошлина 5%, но не менее одного евро за килограмм, будет начисляться со всей стоимости товара, а не только с суммы превышения. Дополнительно со всей суммы покупки удерживается НДС в размере 16%.
Цена на товарный газ вырастет.
На 33% планируют повысить в Казахстане оптовые цены на товарный газ с 1 июля 2026 года.
Такое решение связано, в первую очередь, с необходимостью привлечения в газовую отрасль новых инвестиций для разработки новых месторождений голубого топлива.
Министерство энергетики планирует повышать оптовые цены на газ поэтапно в течение трех лет — примерно на 33% ежегодно.
Изменения касаются только оптового товарного газа. Предельные оптовые цены на сжиженный нефтяной газ планируют оставить прежними.
Железнодорожные перевозки: комфорт и цены.
С 1 июля вступает в силу новая методика ценообразования для пассажирских поездов.
Акционерное общество «Пассажирские перевозки» сообщило об изменениях в расчете стоимости железнодорожных билетов.
Важное новшество заключается в раздельной стоимости верхних и нижних мест. Цена будет рассчитываться с учетом специально разработанных параметров. Такой подход должен сделать систему более гибкой и дать пассажирам возможность выбирать билет с учетом удобства и бюджета.
Параллельно в Казахстане рассматривается повышение тарифов на железнодорожные перевозки. На первом этапе тарифы на магистральную железнодорожную сеть и перевозки могут вырасти в среднем на 12%.
Новые правила благоустройства.
С 1 июля 2026 года в Казахстане начинают действовать новые Типовые правила благоустройства. Они вводят конкретное понятие прилегающей территории — это зона в границах 5 метров по периметру, примыкающая к зданию, сооружению, ограждению, строительной площадке или объекту торговли. Собственники зданий и арендаторы земельных участков обязаны содержать ее самостоятельно либо привлекать для этого специализированные организации за свой счет.
Кроме того, правила обязывают владельцев домашних животных убирать экскременты за питомцами в населенных пунктах — для выгула должны быть отведены специальные территории, обозначенные табличками.