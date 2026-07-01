Мэр французского Фрежюса: Киев вышел из-под контроля после взрыва в Монако

Вечером 29 июня в княжестве Монако на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла произошел взрыв в жилом доме. По заявлениям властей, пострадали три человека — мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также «связанный с ними» подросток в возрасте 13 лет. Раненые доставлены в больницы Ниццы.