Мэр французского города Фрежюс Давид Рашлин заявил, что украинские власти вышли из-под контроля после взрыва в Монако, в котором пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Об этом он написал во вторник, 30 июня, в соцсети X.
— Неужели киевский режим окончательно вышел из-под контроля, раз он дошел до того, что атакует людей, отказывающихся подчиняться его приказам, — написал Рашлин.
Он отметил, что Ермолаев «дистанцировался» от украинских властей и президента Владимира Зеленского.
Вечером 29 июня в княжестве Монако на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла произошел взрыв в жилом доме. По заявлениям властей, пострадали три человека — мужчина и женщина в возрасте от 50 до 60 лет, а также «связанный с ними» подросток в возрасте 13 лет. Раненые доставлены в больницы Ниццы.
Позже оказалось, что среди пострадавших был Вадим Ермолаев. Глава правительства Монако заявил, что «подобный инцидент произошел в княжестве впервые в истории». Мужчину, оставившего сумку и скрывшегося с места взрыва, ищут. Генпрокурор Монако Стефан Тибо исключил версию теракта.