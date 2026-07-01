В правительстве перечислили самые востребованные профессии в России

Специалисты среднего медицинского персонала, врачи, инженеры технологического оборудования, электромонтеры и операторы станков с программным управлением на российском рынке труда сегодня стали самыми востребованными. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Сегодня можно сказать, что это специалисты среднего медицинского персонала, врачи-специалисты, инженеры технологического оборудования, электромонтеры, операторы станков с программным обеспечением», — отметил министр.
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