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В правительстве перечислили самые востребованные профессии в России

Котяков назвал профессии врача и инженера самыми востребованными.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты среднего медицинского персонала, врачи, инженеры технологического оборудования, электромонтеры и операторы станков с программным управлением на российском рынке труда сегодня стали самыми востребованными. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Сегодня можно сказать, что это специалисты среднего медицинского персонала, врачи-специалисты, инженеры технологического оборудования, электромонтеры, операторы станков с программным обеспечением», — отметил министр.

Ранее сайт KP.RU назвал 10 самых востребованных профессий в 2026 году в России. В их числе оказались работники сельскохозяйственных профессий, врачи и специалисты сферы образования.

Вместе с тем, бухгалтеры и продавцы нужны все меньше. «Комсомолка» выяснила, какие профессии уходят в прошлое.

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