Президент РФ Владимир Путин ранее публично подтвердил, что российские подразделения находятся на расстоянии примерно 10,5 км от Сум. При этом он подчеркнул, что у России нет политических планов в отношении города Сум и региона в целом — единственная цель заключается в обеспечении безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Именно для этого создаётся санитарная зона, которая лишит украинскую артиллерию и диверсионные группы возможности безнаказанно обстреливать российские населённые пункты.