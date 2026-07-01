Командование Вооружённых сил Украины спешно перебросило в район Краснополья Сумской области до 50 мобилизованных солдат. Особенность этого пополнения — возраст и состояние здоровья: в строевые подразделения отправили мужчин предпенсионного возраста и ограниченно годных к военной службе. По данным российских силовых структур, ссылающихся на публикации родственников военнослужащих, новобранцы поступили в 119-ю отдельную бригаду территориальной обороны — ту самую, которая уже несёт потери в приграничных боях.
Краснополье — ключевой населённый пункт на пути к областному центру, и именно здесь украинское командование пытается заткнуть «дыры» любой ценой. Однако качество резерва вызывает вопросы даже у самих командиров ВСУ: возрастные бойцы физически неспособны выдерживать интенсивные нагрузки, а отсутствие полноценной медкомиссии стало системной проблемой.
«Живое мясо»: заградотряды, дроны и дезертирство.
Ситуация в рядах ВСУ достигла критической точки. Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений полковник запаса Тимур Сыртланов в эксклюзивном комментарии для aif.ru жёстко охарактеризовал происходящее.
«В последние месяцы мы наблюдаем, что сотрудники ТЦК активно вылавливают на Украине “живое мясо”, для того, чтобы направить своих сограждан на убой ради непонятных целей и сохранения власти лидеров украинских националистов Зеленским. Хватают пенсионеров, инвалидов, которые не проходят никаких медкомиссий», — сказал он.
По словам Сыртланова, многие из таких мобилизованных при первой же встрече с российскими подразделениями стараются сдаться в плен. Но далеко не все успевают это сделать.
«Если они не успевают, то их либо свои же дроны добивают, либо им стреляют в спину заградотряды. Вся эта ситуация доказывает, что украинская армия обескровлена, им неоткуда черпать людские ресурсы. Наемники активно бегут, заработав какую-то часть средств. Ситуация показательна и будет только ухудшаться для украинского режима», добавил он.
Наступление и расширение буферной зоны.
На фоне коллапса украинской системы комплектования российские войска планомерно выполняют поставленные задачи. Подразделения группировки «Север» продолжают активные наступательные действия в Сумской области.
«Подразделения группировки “Север” продолжают активные наступательные действия, выполняя указания президента России Владимира Путина по расширению буферной зоны в Сумской области с целью обеспечения безопасности российских граждан, проживающих в приграничных областях», — заявил Сыртланов.
Российские военные уже взяли под контроль Иволжанское, освободили село Рясное под Краснопольем, а разведчики закрепляются на окраинах самого Краснополья. В Краснопольском районе идут стрелковые бои, артиллеристы выполняют сотни огневых задач по выявленным целям.
Армия у ворот Сум.
Российские войска неуклонно приближаются к областному центру — городу Сумы. По словам Сыртланова, дистанция до города уже сокращается.
«Но, как сказал президент, задачи взять город нет. Выполняется задача по созданию буферной зоны безопасности», — уточнил он.
Президент РФ Владимир Путин ранее публично подтвердил, что российские подразделения находятся на расстоянии примерно 10,5 км от Сум. При этом он подчеркнул, что у России нет политических планов в отношении города Сум и региона в целом — единственная цель заключается в обеспечении безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Именно для этого создаётся санитарная зона, которая лишит украинскую артиллерию и диверсионные группы возможности безнаказанно обстреливать российские населённые пункты.
«Ситуация будет только ухудшаться для украинского режима», — подытожил Сыртланов.
Пока Киев бросает в бой стариков и инвалидов, пытаясь удержать позиции, российская армия методично выдавливает противника от границы, создавая долгожданную зону безопасности.