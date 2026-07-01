Октябрьский округ Иркутска показал рекордный прирост медалистов за три года

Как сообщает пресс-служба администрации города, этот показатель стал абсолютным максимумом за последние три года: в 2025 году наград удостоились 70 выпускников, в 2024-м — 82.
Лидером по числу медалистов стала гимназия № 25, в этом году в ней 23 отличника. На втором месте расположился Центр образования № 47 с 20 медалистами. Замыкает тройку лучших гимназия № 44, подготовившая 17 ребят, удостоенных высших наград за успехи в учебе.
Помимо этих трех учреждений, медалистов в Октябрьском округе подготовили школа с углубленным изучением отдельных предметов № 14, СОШ № 76, 23, 21, 39, 26, 27, 22, 32 и 16.
Наивысшие результаты по ЕГЭ в этом году зафиксированы в шести образовательных учреждениях. В Центре образования № 47 два ученика набрали 100 баллов по русскому языку, один — по истории и трое — по литературе. Гимназия № 44 подготовила двух стобалльников по русскому языку и двух — по химии.
Два выпускника школы № 14 набрали 100 баллов по русскому языку, школа № 76 показала по одному результату по русскому языку и информатике. Выпускник школы № 21 сдал на максимальный балл историю, а гимназия № 25 подготовила стобалльника по литературе.
Всего в копилке округа значатся 16 таких результатов — самое большое количество среди всех районов города.
«Итоги выпускных экзаменов в наших школах — это объективный показатель уровня образования в Иркутске. Медалисты и стобалльники есть в каждом округе: дети получают качественные знания вне зависимости от номера или статуса учебного учреждения. За каждой высокой оценкой стоит огромный труд — самих школьников, их учителей, поддержка родителей. Мы по-настоящему гордимся этими общими успехами!», — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.