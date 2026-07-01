Октябрьский округ Иркутска показал рекордный прирост медалистов за три года

Наивысшие результаты по ЕГЭ в этом году зафиксированы в шести образовательных учреждениях. В Центре образования № 47 два ученика набрали 100 баллов по русскому языку, один — по истории и трое — по литературе. Гимназия № 44 подготовила двух стобалльников по русскому языку и двух — по химии.