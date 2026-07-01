В Совфеде назвали утопией исчезновение малых городов в России

В докладе ВЦИОМ сообщалось, что малые города на территории России могут со временем вовсе исчезнуть из-за оттока населения. Однако сенатор назвал этот прогноз утопическим. По его словам, массового переезда жителей из малых городов не произойдёт, поскольку в них из поколения в поколение живут люди, ценящие свою историю и корни. Голов подчеркнул, что сохранение малых городов — это ещё и вопрос безопасности: огромная территория страны не должна превратиться в одну сплошную агломерацию.