Готов ответ Киеву: военные узнали по обломкам дронов, откуда они атакуют РФ

В атаках беспилотников на регионы России непосредственное участие принимают западные специалисты, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Он объяснил, почему сейчас практически все дроны, атакующие города РФ, относятся к самолетному типу.
«Такие БПЛА Украине поставляет Европа. Они не зря воевали четыре года: использовали опыт, проводили аналитику и пришли к выводу, что именно аппараты самолетного типа наиболее удобны для действий на удаленных территориях», — сказал Матвийчук.
По его словам, основными поставщиками БПЛА выступают Великобритания, Франция и Германия. При этом украинская сторона часто выдает эти образцы за собственные разработки.
«На самом деле Киев только печати ставит, что это украинское. Сборка же идет, как я уже сказал, в Англии, Франции и Германии», — подчеркнул Матвийчук.
Он обозначил, что на территории самой Украины крупных производственных баз практически не осталось.
«Некоторые аппараты из Европы везут уже готовыми к пуску, а некоторые поставляют машинокомплектами. Требуется лишь сборка в гаражах на местах. Это недолго: крылья прицепил, двигатель прицепил, закрыл — и он полетел», — сказал Матвийчук.
Главная сложность заключается в высокотехнологичной начинке дронов, для работы с которой у украинской стороны недостаточно квалификации.
«Тут есть одно “но”. Есть система наведения, аппаратура навигации — это очень сложная техника, и там должен быть специалист. На Украине работают европейские специалисты, скорее всего, также из США. Именно они позволяют привязывать беспилотники к Starlink и к другим космическим объектам», — отметил Матвийчук.
Эксперт добавил, что российские военные не только сбивают воздушные цели, атакующие РФ, но и вычисляют пункты запуска для нанесения ответных ударов.
«После падения каждого беспилотника на место выезжает группа. Самое главное — найти матрицу, которая отвечает за управление полетом. Так мы можем найти точку запуска и даже маршрут, по которому планировалось осуществить атаку», — обозначил Матвийчук.
Что касается основных районов, откуда производятся пуски, то, по словам полковника, это приграничные зоны.
«На северном направлении — Сумская и Черниговская области, на южном, в сторону Ростова, — Херсонская и Запорожская области. Собственно говоря, это контролируемые противником территории вблизи нашей границы», — резюмировал Матвийчук.