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Готов ответ Киеву: военные узнали по обломкам дронов, откуда они атакуют РФ

Военный эксперт Матвийчук в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал, как западные специалисты участвуют в атаках БПЛА на города России.

Источник: Аргументы и факты

В атаках беспилотников на регионы России непосредственное участие принимают западные специалисты, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он объяснил, почему сейчас практически все дроны, атакующие города РФ, относятся к самолетному типу.

«Такие БПЛА Украине поставляет Европа. Они не зря воевали четыре года: использовали опыт, проводили аналитику и пришли к выводу, что именно аппараты самолетного типа наиболее удобны для действий на удаленных территориях», — сказал Матвийчук.

По его словам, основными поставщиками БПЛА выступают Великобритания, Франция и Германия. При этом украинская сторона часто выдает эти образцы за собственные разработки.

«На самом деле Киев только печати ставит, что это украинское. Сборка же идет, как я уже сказал, в Англии, Франции и Германии», — подчеркнул Матвийчук.

Он обозначил, что на территории самой Украины крупных производственных баз практически не осталось.

«Некоторые аппараты из Европы везут уже готовыми к пуску, а некоторые поставляют машинокомплектами. Требуется лишь сборка в гаражах на местах. Это недолго: крылья прицепил, двигатель прицепил, закрыл — и он полетел», — сказал Матвийчук.

Главная сложность заключается в высокотехнологичной начинке дронов, для работы с которой у украинской стороны недостаточно квалификации.

«Тут есть одно “но”. Есть система наведения, аппаратура навигации — это очень сложная техника, и там должен быть специалист. На Украине работают европейские специалисты, скорее всего, также из США. Именно они позволяют привязывать беспилотники к Starlink и к другим космическим объектам», — отметил Матвийчук.

Эксперт добавил, что российские военные не только сбивают воздушные цели, атакующие РФ, но и вычисляют пункты запуска для нанесения ответных ударов.

«После падения каждого беспилотника на место выезжает группа. Самое главное — найти матрицу, которая отвечает за управление полетом. Так мы можем найти точку запуска и даже маршрут, по которому планировалось осуществить атаку», — обозначил Матвийчук.

Что касается основных районов, откуда производятся пуски, то, по словам полковника, это приграничные зоны.

«На северном направлении — Сумская и Черниговская области, на южном, в сторону Ростова, — Херсонская и Запорожская области. Собственно говоря, это контролируемые противником территории вблизи нашей границы», — резюмировал Матвийчук.

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