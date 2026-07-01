Готов ответ Киеву: военные узнали по обломкам дронов, откуда они атакуют РФ

«Тут есть одно “но”. Есть система наведения, аппаратура навигации — это очень сложная техника, и там должен быть специалист. На Украине работают европейские специалисты, скорее всего, также из США. Именно они позволяют привязывать беспилотники к Starlink и к другим космическим объектам», — отметил Матвийчук.