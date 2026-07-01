В Перми изменилось движение поездов из-за размытых ливнем путей

Движение поездов в Перми изменилось из-за размытых ливнем путей, сообщили в министерстве транспорта Пермского края.
30 июня на краевую столицу обрушился мощный ливень. Из-за обильных осадков на станции Перми I сошёл небольшой песко-гравийный сель, это привело к задержке поездов.
Позже стало известно, что в районе станции Перми I ликвидировали последствия непогоды, и железнодорожное сообщение было восстановлено. Однако в министерстве предупредили, что на других участках специалисты ещё устраняют повреждения, а до конца работ поезда пойдут по одному пути.
Отмечается, что электрички будут следовать по обычному расписанию.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru писал, что ливень парализовал Пермь 30 июня.