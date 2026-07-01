В Перми изменилось движение поездов из-за размытых ливнем путей

Позже стало известно, что в районе станции Перми I ликвидировали последствия непогоды, и железнодорожное сообщение было восстановлено. Однако в министерстве предупредили, что на других участках специалисты ещё устраняют повреждения, а до конца работ поезда пойдут по одному пути.