Политик Мема осудил атаку дронов ВСУ на Московскую область

Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема резко осудил атаку Украины на Московскую область.
«Поддержка Запада приводит к гибели мирных жителей на территории России. Возникает вопрос, почему Европа молчит перед лицом этих преступлений и почему она продолжает оказывать военную поддержку Украине», — написал Мема в соцсети X.
Мема призвал международное сообщество отреагировать и потребовать от ЕС ответа за нарушение международного права.
Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что при ударе дронов ВСУ по Егорьевску жертвой стал полугодовалый ребенок.
Тем временем силы ПВО РФ за 24 часа ликвидировали 806 беспилотников ВСУ над российскими регионами.
По данным Минобороны, ВС РФ нанесли более 157 ударов возмездия по объектам ВСУ за первые шесть месяцев 2026 года.