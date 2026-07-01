Жители отдалённых сел Хабаровского края получат медпомощь, не выезжая из дома

В июле выездные мобильные медицинские бригады отправятся в отдаленные населенные пункты, прием проведут специалисты сразу шести медицинских учреждений края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Так, Хабаровская районная больница организует приемы в трех селах. В Ровном и Чистополье бригада в составе фельдшера, медсестры и акушерки будут работать еженедельно по средам. В Смирновке 3 июля прием проведут терапевт, медсестра и акушерка.
Специалисты Ванинской центральной районной больницы будут работать в поселке Ванино и Усть-Орочи. Так, в детском саду «Золотая рыбка» в Ванино 2 июля все пациенты смогут попасть на прием к акушер-гинекологу, педиатру, психиатру, офтальмологу, оториноларингологу, неврологу, урологу, хирургу и эндокринологу.
Для пациентов проведут общий анализ крови (ОАК), ЭКГ, УЗИ, антропометрию и вакцинацию.
16 июля бригада в том же составе приедет в детский сад «Искорка» поселка Ванино, а 23 июля в детский сад «Светлячок» без акушера-гинеколога. В участковой больнице Усть-Орочи 9 июля жителей ждут акушер-гинеколог, терапевт, офтальмолог и онколог, а также исследования — ОАК, ЭКГ, УЗИ, вакцинация, проверка внутриглазного давления, антропометрия и спирография.
Онкологическую помощь организует Краевой клинический центр онкологии. С 1 по 3 июля в Бикинской ЦРБ будет вести прием врач-онколог.
Специалисты Краевого консультативно- диагностического центра «Вивея» проведут серию выездов в села Вяземского района. 2 июля они посетят Красицкое, где будут принимать невролог, офтальмолог, гастроэнтеролог, дерматовенеролог и акушер-гинеколог. 7 июля эти же специалисты, но без гастроэнтеролога, приедут в Глебово.
А вот 9 июля аналогичные специалисты проведут прием в Отрадном. 14 июля в Дормидонтовке вновь соберутся все пятеро очень востребованных докторов. 16 июля в Капитоновке будут принимать невролог, офтальмолог и гинеколог. 21 июля в селе Аван и 23 июля в Котиково прием проведут офтальмолог и акушер-гинеколог.
А под занавес месяца, 28 июля в поселке Дормидонтовка будут работать невролог, офтальмолог, дерматовенеролог и гинеколог.
Перинатальный центр имени Г. С. Постола организует детские приемы в Хабаровском районе края. 1 июля бригада, в составе которой есть невролог, офтальмолог, ортопед, эндокринолог и аллерголог работает в поселке Корфовский. 8 июля эти же врачи, а также иммунолог приедут в село Краснореченское. 15 июля такой же расширенный состав специалистов будет вести прием в селе Таежное.
Территориальный консультативно-диагностический центр Комсомольска-на-Амуре сделает акцент на профилактических обследованиях. 1 июля в поселке ДСЗ работают терапевт Центра здоровья и рентген-лаборант на передвижном флюорографе и маммографе. Со 2 по 3 и 6 июля такая же бригада примет жителей поселка Хурмули. 7 июля передвижной комплекс приедет в поселок Хальгасо, а 8−9 июля — в поселок Горный.
Жителям отдаленных сел не всегда легко добраться в поликлинику, чтобы попасть на прием к узкому специалисту, иногда одного дня бывает мало, особенно если речь идет о нескольких пересадках на нескольких видах транспорта. Для пожилых людей и мам с детьми это становится серьезным препятствием, и они просто откладывают визит к врачу.
Именно поэтому в министерстве здравоохранения выстраивают график так, чтобы за месяц как можно больше людей смогли попасть на прием к доктору. И люди очень благодарны за такую возможность.
Они проходят обследования целыми семьями, получают консультации сразу нескольких врачей. Это прекрасная возможность вовремя поставить диагноз, взять болезнь под контроль на самой ранней стадии.