Жители отдалённых сел Хабаровского края получат медпомощь, не выезжая из дома

Жителям отдаленных сел не всегда легко добраться в поликлинику, чтобы попасть на прием к узкому специалисту, иногда одного дня бывает мало, особенно если речь идет о нескольких пересадках на нескольких видах транспорта. Для пожилых людей и мам с детьми это становится серьезным препятствием, и они просто откладывают визит к врачу.