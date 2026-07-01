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В Красноярске полностью открыли проезд по Семафорной (видео)

На улице Семафорная «КрасКом» досрочно завершил замену аварийного участка одного из главных канализационных коллекторов правобережья Красноярска.

На улице Семафорная «КрасКом» досрочно завершил замену аварийного участка одного из главных канализационных коллекторов правобережья Красноярска.

В связи с этим 1 июля в 7 часов утра под Мичуринским мостом открыли движение по всем четырем полосам.

Напомним, проезд транспорта там закрыли с 9 апреля из-за крупной коммунальной аварии. 11 июня его открыли, но с 22 июня вновь ограничили.

Всего на Семафорной обновили 210 метров сетей водоотведения диаметром 1200 мм. Вместо старых железобетонных конструкций смонтировали 35 сверхпрочных стеклопластиковых труб с муфтами, изготовленных на подмосковном заводе. Производитель дает на них гарантию — 50 лет безаварийной работы. Технологическую камеру на стыке нового и старого участков, расположенную в центре проезжей части, закрыли специальной плитой, которую отлили по спецзаказу на красноярском заводе ЖБИ из особого морозостойкого и водонепроницаемого бетона, рассчитанного на экстремальные дорожные нагрузки.

«Объем земляных работ был масштабным: рабочие вывезли порядка 4,4 тысячи кубометров старого грунта (это около 370 строительных КамАЗов), а для прочного основания и обратной засыпки котлована завезли более 3,6 тысяч кубометров песка, гравия и бутового камня. Учитывая сильную вибрацию от автомобильного трафика и поездов Транссиба, грунт над трубами тщательно утрамбовывали послойно — через каждые 15−20 сантиметров. Постоянный асфальт уложат чуть позже, когда дорожная “подушка” наберет необходимую плотность», — рассказали в компании «КрасКом».

«Сейчас совместно с проектировщиками работаем над программой поэтапной реконструкции коллектора на Семафорной, — сообщил гендиректор “КрасКом” Олег Гончеров. — Наша задача — защитить красноярцев в ходе ремонта от дорожного дискомфорта. Поэтому подбираем варианты технического решения, которое позволит обновить сети под дорогой, с минимальным нарушением благоустройства».

Он также напомнил, что на протяжении всего ремонта канализационного коллектора более двух тысяч жилых домов Свердловского, Кировского и Ленинского районов получали холодную воду и услуги водоотведения в полном объеме.