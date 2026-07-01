В Красноярске полностью открыли проезд по Семафорной (видео)

На улице Семафорная «КрасКом» досрочно завершил замену аварийного участка одного из главных канализационных коллекторов правобережья Красноярска.
В связи с этим 1 июля в 7 часов утра под Мичуринским мостом открыли движение по всем четырем полосам.
Напомним, проезд транспорта там закрыли с 9 апреля из-за крупной коммунальной аварии. 11 июня его открыли, но с 22 июня вновь ограничили.
Всего на Семафорной обновили 210 метров сетей водоотведения диаметром 1200 мм. Вместо старых железобетонных конструкций смонтировали 35 сверхпрочных стеклопластиковых труб с муфтами, изготовленных на подмосковном заводе. Производитель дает на них гарантию — 50 лет безаварийной работы. Технологическую камеру на стыке нового и старого участков, расположенную в центре проезжей части, закрыли специальной плитой, которую отлили по спецзаказу на красноярском заводе ЖБИ из особого морозостойкого и водонепроницаемого бетона, рассчитанного на экстремальные дорожные нагрузки.
«Объем земляных работ был масштабным: рабочие вывезли порядка 4,4 тысячи кубометров старого грунта (это около 370 строительных КамАЗов), а для прочного основания и обратной засыпки котлована завезли более 3,6 тысяч кубометров песка, гравия и бутового камня. Учитывая сильную вибрацию от автомобильного трафика и поездов Транссиба, грунт над трубами тщательно утрамбовывали послойно — через каждые 15−20 сантиметров. Постоянный асфальт уложат чуть позже, когда дорожная “подушка” наберет необходимую плотность», — рассказали в компании «КрасКом».
«Сейчас совместно с проектировщиками работаем над программой поэтапной реконструкции коллектора на Семафорной, — сообщил гендиректор “КрасКом” Олег Гончеров. — Наша задача — защитить красноярцев в ходе ремонта от дорожного дискомфорта. Поэтому подбираем варианты технического решения, которое позволит обновить сети под дорогой, с минимальным нарушением благоустройства».
Он также напомнил, что на протяжении всего ремонта канализационного коллектора более двух тысяч жилых домов Свердловского, Кировского и Ленинского районов получали холодную воду и услуги водоотведения в полном объеме.