Красноярцам рассказали о пользе куриной печени и правилах её выбора

Многие ошибочно исключают куриную печень из рациона, считая, что она накапливает токсины и антибиотики. Однако врачи опровергают это заблуждение: вредные вещества фильтруются и выводятся из организма, не задерживаясь в самом органе. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Красноярскому краю.