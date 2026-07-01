Красноярцам рассказали о пользе куриной печени и правилах её выбора

Многие ошибочно исключают куриную печень из рациона, считая, что она накапливает токсины и антибиотики. Однако врачи опровергают это заблуждение: вредные вещества фильтруются и выводятся из организма, не задерживаясь в самом органе. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Красноярскому краю.
Специалисты отмечают, что куриная печень — ценный продукт для кровеносной и нервной систем. Она богата железом, которое участвует в образовании эритроцитов и предотвращает апатию и хроническую усталость.
Особое внимание врачи обращают на содержание витаминов группы В. В 100 граммах печени содержится 553% суточной нормы витамина В12, который снижает тревожность и поддерживает работу нервной системы. Для сравнения: чтобы получить столько же витамина из сыра, потребовалось бы съесть целый килограмм. Также продукт богат фолиевой кислотой (60% нормы на 100 г), защищающей сосуды от атеросклероза.
При выборе продукта эксперты советуют обращать внимание на упругость мякоти и розовые края — дряблость может свидетельствовать о болезнях птицы. В упаковке не должно быть посторонних частей туши, например желчного пузыря, который при повреждении придаёт блюду горечь. Обнаружив такой дефект, покупатель вправе требовать возврата денег.
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