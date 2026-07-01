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Красноярцам рассказали о пользе куриной печени и правилах её выбора

Многие ошибочно исключают куриную печень из рациона.

Многие ошибочно исключают куриную печень из рациона, считая, что она накапливает токсины и антибиотики. Однако врачи опровергают это заблуждение: вредные вещества фильтруются и выводятся из организма, не задерживаясь в самом органе. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Красноярскому краю.

Специалисты отмечают, что куриная печень — ценный продукт для кровеносной и нервной систем. Она богата железом, которое участвует в образовании эритроцитов и предотвращает апатию и хроническую усталость.

Особое внимание врачи обращают на содержание витаминов группы В. В 100 граммах печени содержится 553% суточной нормы витамина В12, который снижает тревожность и поддерживает работу нервной системы. Для сравнения: чтобы получить столько же витамина из сыра, потребовалось бы съесть целый килограмм. Также продукт богат фолиевой кислотой (60% нормы на 100 г), защищающей сосуды от атеросклероза.

При выборе продукта эксперты советуют обращать внимание на упругость мякоти и розовые края — дряблость может свидетельствовать о болезнях птицы. В упаковке не должно быть посторонних частей туши, например желчного пузыря, который при повреждении придаёт блюду горечь. Обнаружив такой дефект, покупатель вправе требовать возврата денег.

Ранее мы сообщали, что красноярцам рассказали, как правильно выбрать и хранить черешню.

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