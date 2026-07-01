Омичей предупредили о затяжных геомагнитных возмущениях

Омская область в ближайшие дни окажется в зоне влияния магнитной бури. По данным лаборатории солнечной астрономии, геомагнитные возмущения продлятся как минимум трое суток — и начнутся они уже сегодня, 1 июля. Учёные оценивают пик активности в 5 баллов из 9 возможных, что соответствует сильному геомагнитному шторму.
По прогнозам специалистов, 1 июля станет самым тяжёлым днём для метеозависимых людей: индекс геомагнитной активности достигнет максимальных значений. Затем возмущения пойдут на спад — 2 июля показатели снизятся, а к 3 июля активность упадёт до спокойных значений.
Врачи предупреждают, что в такие периоды организм испытывает стресс: возможны головные боли, скачки давления, бессонница и обострение хронических заболеваний. Чтобы снизить негативное влияние, специалисты советуют пить больше воды, гулять на свежем воздухе и по возможности сократить физические нагрузки.
Ранее мы рассказывали, что мощная магнитная буря накрывала Омск в начале июня — она была сильнее, но прошла быстро. Нынешний же период возмущений обещает быть более затяжным, хоть и не таким интенсивным.