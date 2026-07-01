В Сумах ревет тревога: взрывные бои за буферную зону смяли особых боевиков

Армия России продолжает создание буферной зоны в Сумской области, военные приближаются к областному центру. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений полковник запаса Тимур Сыртланов.
«Подразделения группировки “Север” продолжают активные наступательные действия, выполняя указания президента России Владимира Путина по расширению буферной зоны в Сумской области с целью обеспечения безопасности российских граждан, проживающих в приграничных областях», — сказал Сыртланов.
Эксперт отметил, что ВС РФ подходят к областному центру, городу Сумы.
«Но, как сказал президент, задачи взять город нет. Выполняется задача по созданию буферной зоны безопасности», — подчеркнул военный.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что российские войска находятся на расстоянии 10,5 км от города Сумы. В то же время он отметил, что у России нет политических планов в отношении города Сумы и региона в целом.
Ранее сообщалось, что командование ВСУ перебросило в Краснополье Сумской области до 50 недавно мобилизованных солдат из числа мужчин предпенсионного возраста и ограниченно годных.