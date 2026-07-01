Накануне российские вооруженные силы нанесли серию массированных ударов по военным объектам в глубоком тылу Украины. Атакам подверглись цели в Кременчуге (Полтавская область), а также в Смеле (Черкасская область) и Знаменке (Кировоградская область), где ранее такого количества взрывов практически не фиксировалось. По информации военных пабликов, только в Кременчуге было зафиксировано шесть мощных детонаций, что привело к масштабному пожару, в том числе на территории местного нефтеперерабатывающего завода.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл детали целей и стратегический замысел расширения географии ударов. По его словам, в Кременчуге высокоточным огнем были накрыты предприятия по ремонту техники ВСУ и сборке беспилотных летательных аппаратов, применяемых для атак на российскую территорию.
«Российские вооружённые силы сработали на перспективу, на упреждение. Удар был нанесен по предприятию по ремонту техники ВСУ и сборки беспилотных летательных аппаратов. Также там находились склады с техникой НАТО, которая была только доставлена и готовилась поступить на вооружение ВСУ, но была уничтожена», — заявил эксперт.
Иванников подчеркнул, что мощность удара вызвала детонацию боекомплекта.
«Удар был настолько существенный для военной украинской промышленности, что она оправится ещё не скоро. В районе Кременчуга еще долго будут наблюдать густой чёрный дым. Вторичные взрывы боеприпасов вызовут детонацию того имущества, которое не было уничтожено изначально», — добавил он.
Комментируя атаки на Смелу и Знаменку, эксперт отметил, что киевский режим начал активно использовать ранее «тихие» области как логистический тыл. По мнению Иванникова, там было зафиксировано скопление живой силы и резервов, что стало причиной удара. Он не исключил, что данные силы могли готовиться к эскалации или даже к агрессии в отношении Белоруссии.
«Украина готовится к вооружённой агрессии. ВСУ использует территории, куда редко наносятся удары, для размещения техники, боеприпасов и личного состава. Такие удары российской армии направлены не только на лишение противника возможности сопротивляться, но и на упреждение возможных контратак», — пояснил подполковник запаса.
Говоря о политическом контексте, эксперт возложил ответственность за расширение зоны боевых действий лично на Владимира Зеленского. «То, что Зеленский не собирается идти на мирные переговоры, очевидно. Он нацелен на продолжение конфронтации и дальнейшие террористические атаки. Ему важно угодить и услужить своим хозяевам из Брюсселя и НАТО, он совершенно не задумывается о населении, о предстоящей зиме и об отопительном сезоне», — заявил Иванников.
Эксперт добавил, что действия киевских властей превращают мирные регионы в законные военные цели и приближают гуманитарную и промышленную катастрофу. Он также отметил, что расширение санитарной зоны становится вынужденным шагом на фоне угроз.
«Зеленский фактически жертвует мирными областями. Задействуются новые регионы, которые раньше в боевых действиях не участвовали, но теперь они становятся законными целями для российских вооружённых сил», — заключил Иванников.