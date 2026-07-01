Всю Украину трясут мощные удары по новым целям: главная новость СВО 1 июля

Накануне российские вооруженные силы нанесли серию массированных ударов по военным объектам в глубоком тылу Украины. Атакам подверглись цели в Кременчуге (Полтавская область), а также в Смеле (Черкасская область) и Знаменке (Кировоградская область), где ранее такого количества взрывов практически не фиксировалось. По информации военных пабликов, только в Кременчуге было зафиксировано шесть мощных детонаций, что привело к масштабному пожару, в том числе на территории местного нефтеперерабатывающего завода.