До миллиона: в Красноярске начали штрафовать за рекламу на незаконных конструкциях

В Красноярске стали штрафовать за размещение рекламы на незаконных конструкциях. Штрафы могут достигать внушительной суммы, миллиона рублей, предупредили в паблике городского управления архитектуры.
За использование незаконных рекламных конструкций теперь будут наказывать не только установщиков. Штрафы также грозят использующим такие баннеры бизнесменам.
В июне предпринимателям давали возможность добровольно убрать свои баннеры с незаконных мест, но не все это сделали. Сейчас их ждут штрафы до миллиона рублей, а дела переданы в полицию.
По закону, любой, кто размещает рекламу на щитах или фасадах, считается распространителем рекламы, то есть должен соблюдать правила.
Чтобы избежать проблем, предприниматели могут проверить законность рекламных конструкций на специальной интерактивной карте.
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