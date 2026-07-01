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Новосибирец продает Mercedes-Benz 1972 года за 250 тысяч рублей

Речь идет о модели W115.

Источник: Комсомольская правда

Житель Новосибирска продает старый Mercedes-Benz 1972 года выпуска. Стоимость автомобиля составляет 250 тысяч рублей. Объявление размещено на одном из популярных интернет-сервисов.

Речь идет о модели W115 в комплектации 2.0D MT 200 D. Автомобиль оснащен двухлитровым дизельным двигателем мощностью 55 лошадиных сил. Коробка передач — механическая, привод — задний.

Машина находится в первом поколении, руль расположен слева. Пробег составляет 400 156 километров. У транспортного средства было три владельца.