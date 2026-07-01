В Красноярске полностью открыто движение по улице Семафорной

Сегодня, 1 июля, специалисты компании «КрасКом» досрочно завершили замену аварийного участка канализационного коллектора. Таким образом, уже ранним утром под Мичуринским мостом было открыто движение по 4 полосам. На улице Семафорной произведена замена 210 метров канализационных сетей диаметром 1 200 миллиметров. В ходе работ устаревшие железобетонные элементы были демонтированы, а на их место установили 35 высокопрочных стеклопластиковых труб с соединительными муфтами, произведенных на предприятии в Подмосковье. Завод-изготовитель предоставляет гарантию на их эксплуатацию — 50 лет безаварийной работы. Земляные работы были масштабными: строители удалили около 4,4 тысяч кубометров старого грунта, что эквивалентно примерно 370 большегрузам КамАЗ. Для создания надежного основания и обратной засыпки котлована на объект было доставлено свыше 3,6 тысяч кубометров песка, гравия и бутового камня. Как сообщил генеральный директор «КрасКом» Олег Гончеров, в настоящее время компания вместе с проектировщиками разрабатывает поэтапный план реконструкции коллектора на улице Семафорной. При этом главная цель — оградить жителей Красноярска от неудобств, связанных с дорожными работами. В связи с этим специалисты рассматривают различные технические варианты, которые позволят заменить коммуникации под дорожным полотном, минимально затронув при этом элементы благоустройства.