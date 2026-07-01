«Известия»: курсантов ж/д войск хотят начать учить управлять локомотивами

По их информации, в рамках дисциплины курсанты будут изучать устройство локомотивов, после чего им предстоит пройти практику в качестве помощника машиниста. По окончании курса они смогут управлять всеми основными используемыми в РФ типами локомотивов, отмечают источники издания.