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«Известия»: курсантов ж/д войск хотят начать учить управлять локомотивами

В рамках новой дисциплины учащиеся Военного института железнодорожных войск и военных сообщений смогут изучать устройство поездов.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Новая дисциплина по управлению локомотивами разных типов может появиться в учебной программе Военного института железнодорожных войск и военных сообщений в целях повышения качества подготовки офицеров. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники.

По их информации, в рамках дисциплины курсанты будут изучать устройство локомотивов, после чего им предстоит пройти практику в качестве помощника машиниста. По окончании курса они смогут управлять всеми основными используемыми в РФ типами локомотивов, отмечают источники издания.

Как добавили собеседники газеты, такая идея появилась после анализа опыта спецоперации. Действующие программы подготовки пересматриваются и разрабатываются актуальные направления обучения будущих офицеров и военнослужащих, подчеркнули источники «Известий».