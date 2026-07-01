Золотистый стафилококк нашли в мясных чипсах производителя из Приморья

Специалисты Приморского филиала ФГБУ «АПК НАЦРЫБА», подведомственного Россельхознадзору, выявили опасные бактерии в партии мясных чипсов из сыровяленой свинины местного производства. Пробы от партии весом 10 кг были отобраны ветеринарным врачом на предприятии по инициативе самого производителя в рамках внутреннего производственного контроля. Отмечается, что продукция не направлялась в продажу и находилась на стадии проверки качества, сообщила пресс-служба ведомства.
«Проверено соответствие мясных чипсов по 24 показателям — микробиологическим, органолептическим и другим показателям. В результате лабораторных испытаний в партии установлено наличие одного из самых опасных видов стафилококков — золотистого стафилококка, который может вызвать тяжёлые пищевые отравления», — говорится в сообщении.
По итогам проверки вся несоответствующая партия будет утилизирована. Эксперты подчёркивают, что подобные внутренние проверки помогают производителям оперативно выявлять и устранять риски на ранних этапах, обеспечивая безопасность конечной продукции.
Отмечается, что с начала 2026 года Приморским филиалом ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» золотистый стафилококк в мясной продукции установлен впервые.
Напомним, что ранее партия импортных голеней цыплёнка-бройлера весом 27 тонн, поступившая из Китая во Владивосток, не прошла микробиологический контроль. В пробе, отобранной 21 апреля на складе временного хранения, специалисты Приморского филиала ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» выявили сальмонеллу.