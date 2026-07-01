Золотистый стафилококк нашли в мясных чипсах производителя из Приморья

Специалисты Приморского филиала ФГБУ «АПК НАЦРЫБА», подведомственного Россельхознадзору, выявили опасные бактерии в партии мясных чипсов из сыровяленой свинины местного производства. Пробы от партии весом 10 кг были отобраны ветеринарным врачом на предприятии по инициативе самого производителя в рамках внутреннего производственного контроля. Отмечается, что продукция не направлялась в продажу и находилась на стадии проверки качества, сообщила пресс-служба ведомства.