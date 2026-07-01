В России хотят бесплатно выдавать участки земли участникам СВО: детали

Депутат Сергей Миронов планирует внести на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий безвозмездное предоставление земельных участков ветеранам боевых действий. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.
Законопроект предлагает поправки в Земельный кодекс РФ. Инициатива на получение земельных участков безвозмездно может коснуться ветеранов боевых действий, военнослужащих и добровольцев. Это право также предлагается распространить на семьи погибших, раненых или получивших увечья участников СВО. Кроме того, предусмотрена возможность замены земли денежной компенсацией по желанию гражданина.
Для ветеранов боевых действий из Москвы, Петербурга и Севастополя действует исключение: вместо участка — компенсация или земля в соседних областях.
«…Это восстановит социальную справедливость в отношении лиц, проявивших мужество и героизм при защите интересов нашей Родины», — добавил Миронов.
Ранее в ГД выступили с предложением официально сделать 1 июля Днем ветеранов боевых действий.