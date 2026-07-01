Что нужно с 1 июля проверить пенсионерам, чтобы не лишиться выплат

В первую очередь следует обратить внимание на банковскую карту, сообщает ИА DEITA.RU. Государственные пенсии и пособия зачисляются исключительно на карты национальной платёжной системы «Мир». Если карта относится к международным системам Visa или Mastercard, банк отклонит перевод от СФР, и средства вернутся в бюджет. Кроме этого, необходимо проверить срок действия пластика: если он истекает, нужно заблаговременно обратиться в свой банк для автоматического перевыпуска карты на систему «Мир». Не менее важным аспектом является актуальность реквизитов счёта и личных данных получателя. Банки усиливают контроль за целевым использованием средств, поэтому пенсия может быть зачислена только на счёт, открытый строго на имя самого пенсионера. Переводы на счета родственников или третьих лиц без нотариальной доверенности будут блокироваться. В случае смены паспорта, например, по возрасту, фамилии или перехода в другой банк новые данные вместе с 20-значным номером счёта необходимо передать в СФР через портал Госуслуг или МФЦ до начала месяца выплаты. Несвоевременное обновление информации приведёт к тому, что начисления уйдут по старым реквизитам и могут быть утеряны. Летний период также требует подтверждения права на льготы. Получателям субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг важно убедиться в отсутствии задолженностей по квитанциям и обновить справки о доходах всех прописанных членов семьи. Пропуск установленного срока подачи заявления летом лишает гражданина права на выплату за весь прошедший период без компенсации. Кроме того, изменяются правила зачёта стажа по уходу: с 21 июля право на учёт этого периода как «нулевого дохода» сохраняется только при условии, что уход осуществляет близкий родственник инвалида I группы или лица старше 80 лет. Данные изменения не затрагивают граждан, которые получают пенсию наличными через кассу банка или доставку «Почтой России», — их способ получения выплат остаётся прежним.