В Хабаровске появился новый мурал

Сюжеты для будущих муралов определялись на конкурсной основе. Свои эскизы на рассмотрение представили 26 авторов из шести городов России. По решению жюри победителями стали три проекта — именно эти работы отражают суть и атмосферу Хабаровска. В общую серию, наряду с открывшимся полотном «Плавно Амур свои волны несёт», вошли ещё два арт-объекта. Первый — мурал «Этническая музыка» хабаровского автора Анны Целиковой, отражающий песенное наследие народов Дальнего Востока. Второй — работа краснодарского художника Артёма Андрианова «Дальневосточный рок и андеграунд» на здании общежития ТОГУ, посвящённая современной альтернативной и клубной культуре региона. В реализации инициативы приняли участие также сотрудники Гродековского и Дальневосточного художественного музеев. В рамках творческой лаборатории они помогали художникам глубже понять этнографический контекст, традиции и быт коренных малочисленных народов.