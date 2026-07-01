В Хабаровске появился новый мурал

К Дню рождения музея «Мир говорящих машин», посвящённого истории звукозаписи и музыкальной культуры, в Хабаровске открыли новый арт-объект. Создание мурала стало возможным благодаря проекту «Шуми, Восток. Муралы», который реализуется коллективом музея при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщает hab.aif.ru.
«Проект бы не случился, если бы не было такой замечательной творческой команды, которая его придумала и реализовала. Президентский фонд культурных инициатив был создан уже пять лет назад, указом Президента Российской Федерации для всесторонней поддержкой проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Для проектов, которые несут смыслы, транслируют наши традиционные ценности посредством различных творческих продуктов. Идея визуализировать музыкальную историю Хабаровского края очень созвучна с целями наших грантовых конкурсов», — рассказал руководитель дальневосточного представительства Президентского фонда культурных инициатив Даниил Григорьев.
Он также дополнил, что на сегодняшний день в Хабаровском крае уже поддержано более 94 проектов на сумму 232 млн руб.
Торжественное мероприятие прошло в тёплой, гостеприимной атмосфере. Праздничное пространство было оформлено с использованием яркой праздничной атрибутики, летних декораций и специально оборудованных шатров, что позволило гостям и организаторам комфортно разделить этот знаковый для города момент. Программа мероприятия включала подробный экскурс в историю создания арт-объекта и раскрытие его символического значения для культуры города и края. После основной части торжества прошла познавательная экскурсия для детей и взрослых, посвящённая истории Хабаровска. Для всех желающих её провела директор музея «Мир говорящих машин» Евгения Веретенникова, представив гостям глубокий экспертный взгляд на городское наследие, а также открыв смысловую завесу нового мурала.
Главная миссия проекта «Шуми, Восток. Муралы» — отразить музыкальную историю Дальнего Востока в виде масштабных настенных росписей. Организаторы ставят перед собой задачу проследить историю музыкальных традиций от начала и до самобытных проявлений современной альтернативной культуры.
«Будет серия муралов. Сегодня у нас, скажем так, первенец. И он посвящён дореволюционной музыкальной истории города Хабаровска. Идея мурала пришла тогда, когда пришли первые посетители музея. Мы поняли, что музыка — это тот язык, с которым мы можем говорить о родной земле. И именно поэтому мы решились на то, чтобы подать заявку в фонд», — рассказывает Евгения Веретенникова.
Сюжеты для будущих муралов определялись на конкурсной основе. Свои эскизы на рассмотрение представили 26 авторов из шести городов России. По решению жюри победителями стали три проекта — именно эти работы отражают суть и атмосферу Хабаровска. В общую серию, наряду с открывшимся полотном «Плавно Амур свои волны несёт», вошли ещё два арт-объекта. Первый — мурал «Этническая музыка» хабаровского автора Анны Целиковой, отражающий песенное наследие народов Дальнего Востока. Второй — работа краснодарского художника Артёма Андрианова «Дальневосточный рок и андеграунд» на здании общежития ТОГУ, посвящённая современной альтернативной и клубной культуре региона. В реализации инициативы приняли участие также сотрудники Гродековского и Дальневосточного художественного музеев. В рамках творческой лаборатории они помогали художникам глубже понять этнографический контекст, традиции и быт коренных малочисленных народов.
Подобные художественные проекты не только радуют глаз жителям города. Они существенно повышают туристическую привлекательность Хабаровска, превращая его в один из культурных центров Дальнего Востока.
Заместитель директора АНО «Туристический информационный центр» Наталья Савина отмечает практическую пользу проекта.
«На наш взгляд, такие муралы делают город узнаваемым, интересным, культурным. Он интересен тем, что культурное наследие в синтезе с современным искусством дает такую прекрасную картину. Город стал ярче. Конечно, мы будем рекомендовать туристическим операторам включать это в пешеходные маршруты. Войдёт во все туристические карты посещение такого замечательного объекта, который даст почувствовать уникальность культуры Дальнего Востока».
Опыт проекта «Шуми, Восток. Муралы» доказывает, что монументальная живопись на фасадах зданий становится ожившей историей нашего родного края. Она переносит историческую память из музейных залов прямо на улицы города, делая её доступной и понятной каждому.