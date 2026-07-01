В Приангарье участнику СВО вернут более 1,2 млн рублей после иска прокуратуры

IrkutskMedia, 1 июля. В Иркутской области суд удовлетворил иск прокуратуры в защиту участника специальной военной операции, ставшего жертвой мошенников. Мужчина перевел злоумышленникам более 1,2 млн рублей, поверив предложению заработать на инвестициях. Теперь эти деньги должны взыскать с владельца банковского счета, на который они поступили.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, проверку по обращению местного жителя провел надзорный орган Мамско-Чуйского района.
Установлено, что 15 июля 2025 года мужчине позвонили с неизвестного номера и предложили заработать на покупке ценных бумаг. Звонивший представился сотрудником инвестиционного фонда. Поверив ему, заявитель через банковское приложение перевел на чужой счет более 1,2 млн рублей.
По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлено, что похищенные деньги поступили на банковский счет жителя Усольского района. После этого прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Общая сумма требований превысила 1,2 млн рублей.
Суд удовлетворил требования прокуратуры. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.
Напомним, в Иркутске суд признал недействительными два кредитных договора, оформленных под влиянием мошенников. С соответствующими исками в защиту прав несовершеннолетнего и пенсионерки обратилась прокуратура Свердловского района города. Требования прокурора были удовлетворены.