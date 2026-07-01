В Приангарье участнику СВО вернут более 1,2 млн рублей после иска прокуратуры

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлено, что похищенные деньги поступили на банковский счет жителя Усольского района. После этого прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами. Общая сумма требований превысила 1,2 млн рублей.