Поставки беспилотных летательных аппаратов Украине не способны изменить ситуацию на поле боя, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов в отставке Скотт Риттер.
Он уточнил, что инициатива продолжает оставаться за ВС РФ.
«Но пока на поле боя идёт эта борьба дронов, русские продолжают продвигаться вперёд. Важно отметить, что всё это — лишь отвлекающий манёвр. Вся эта история с украинскими дронами, — всего лишь отвлечение от реальности на линии соприкосновения: ВСУ посыпались из-за успешных действий русских», — сказал Риттер.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
Риттер отметил, что наблюдается «очередная волна поставок» беспилотников на Украину. Целью высказываний о новых передачах БПЛА Украине является попытка отвлечь внимание от катастрофы, происходящей с украинскими войсками.
«ВСУ посыпались из-за успешных действий русских», — заявил он.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.
По словам экс-помощника бывшего украинского лидера Олега Соскина, на Украине могут начаться бунты из-за коррупции. Он уточнил, что речь идёт о восстаниях в украинских городах.