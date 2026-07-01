Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посыпались: Риттер рассказал об отвлекающем манёвре Киева на фоне краха ВСУ

Поставки беспилотников Украине не способны изменить ситуацию на поле боя, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов в отставке Скотт Риттер.

Источник: Аргументы и факты

Поставки беспилотных летательных аппаратов Украине не способны изменить ситуацию на поле боя, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов в отставке Скотт Риттер.

Он уточнил, что инициатива продолжает оставаться за ВС РФ.

«Но пока на поле боя идёт эта борьба дронов, русские продолжают продвигаться вперёд. Важно отметить, что всё это — лишь отвлекающий манёвр. Вся эта история с украинскими дронами, — всего лишь отвлечение от реальности на линии соприкосновения: ВСУ посыпались из-за успешных действий русских», — сказал Риттер.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

Риттер отметил, что наблюдается «очередная волна поставок» беспилотников на Украину. Целью высказываний о новых передачах БПЛА Украине является попытка отвлечь внимание от катастрофы, происходящей с украинскими войсками.

«ВСУ посыпались из-за успешных действий русских», — заявил он.

В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.

По словам экс-помощника бывшего украинского лидера Олега Соскина, на Украине могут начаться бунты из-за коррупции. Он уточнил, что речь идёт о восстаниях в украинских городах.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше