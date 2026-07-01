В Красноярске открыли движение по улице Семафорной после ремонта коллектора

Объём земляных работ оказался значительным: рабочие вывезли около 4,4 тыс. кубометров старого грунта, что эквивалентно 370 строительным КамАЗам. Для создания прочного основания и обратной засыпки котлована было завезено более 3,6 тыс. кубометров песка, гравия и бутового камня. Учитывая сильную вибрацию от автомобильного трафика и поездов Транссиба, грунт над трубами через каждые 15−20 см тщательно утрамбовывался. Укладка постоянного асфальта запланирована на более поздний срок, когда дорожная «подушка» наберёт необходимую плотность.