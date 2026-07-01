В Красноярске открыли движение по улице Семафорной после ремонта коллектора

В Красноярске полностью восстановлено движение по улице Семафорной. В 07:00 были открыты все четыре полосы под Мичуринским мостом, сообщили в КрасКоме. Замену аварийного участка канализационного коллектора завершили досрочно.
В ходе работ было обновлено 210 метров сетей водоотведения диаметром 1 200 мм. Вместо устаревших железобетонных конструкций были установлены 35 сверхпрочных стеклопластиковых труб с муфтами, произведённых на подмосковном заводе. Производитель гарантирует, что новые трубы прослужат 50 лет безаварийной работы.
Технологическая камера, расположенная на стыке нового и старого участков в центре проезжей части, была закрыта специальной плитой. Она была отлита на красноярском заводе ЖБИ из морозостойкого и водонепроницаемого бетона, способного выдерживать экстремальные дорожные нагрузки.
Объём земляных работ оказался значительным: рабочие вывезли около 4,4 тыс. кубометров старого грунта, что эквивалентно 370 строительным КамАЗам. Для создания прочного основания и обратной засыпки котлована было завезено более 3,6 тыс. кубометров песка, гравия и бутового камня. Учитывая сильную вибрацию от автомобильного трафика и поездов Транссиба, грунт над трубами через каждые 15−20 см тщательно утрамбовывался. Укладка постоянного асфальта запланирована на более поздний срок, когда дорожная «подушка» наберёт необходимую плотность.
Гендиректор «КрасКом» Олег Гончеров отметил, что сейчас совместно с проектировщиками разрабатывается программа поэтапной реконструкции коллектора на Семафорной. Основная задача — минимизировать дорожный дискомфорт для жителей во время ремонта.