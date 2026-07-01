«Солнцеворот» и «Драник Фест»: праздник народного творчества пройдет в районе имени Лазо

4 июля в парке «Сказка» села Полётного состоится межрайонный фестиваль народного творчества «Солнцеворот». Начало — в 18:00. В программе — выступления фольклорных коллективов, театрализованные постановки с купальскими обрядами, хороводами, прыжками через огонь и плетением венков. Также состоятся выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества и интерактивные мастер-классы. Отдельным событием станет конкурс «Драник Фест». Фестиваль проводится с 2010 года и давно вышел за рамки районного мероприятия. За полтора десятилетия он завоевал репутацию одного из ключевых событий в сфере сохранения народной культуры, национального костюма и традиций Хабаровского края. Ежегодно фестиваль привлекает гостей из разных районов края. В этом году «Солнцеворот» вошел в число 12 районных мероприятий, получивших финансовую поддержку из краевого бюджета по программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае». Приглашаются все желающие — вход свободный.