Соревнования по национальным видам спорта прошли в нанайском селе Кондон

В соревнованиях приняли участие нанайцы — они соревновались в гребле на пятиместной нанайской лодке и оморочках, метании тяжестей на дальность, в тройном прыжке «Томян», стрельбе из лука, нанайской командной игре «Чакпан» и перетягивании каната. Дошкольники и учащиеся начальных классов приняли участие в эстафете «Чу маси» («Самый сильный»). Члены команд «Амба» («Тигры») и «Мапа» («Медведи») прошли импровизированными охотничьими тропами и поучаствовали в нанайском состязании «Перетягивание палочки». Первое место заняла команда ПЧ-31 ОАО «РЖД», второе и третье место поделили между собой школьная команда и команда молодежи села Кондон. Победителей наградили кубками, медалями и ценными призами. Во время соревнований на берегу реки Девятка расположилась кухня с нанайской ухой, ягодным морсом и лепешками. «По поручению Дмитрия Демешина в регионе созданы условия для поддержки традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, сохранения родных языков и культуры. В рамках госпрограммы “Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Хабаровском крае” успешно реализуются социально-экономические и культурные проекты. К примеру, в июле молодежь коренных малочисленных народов Хабаровского края объединит региональный этнокультурный фестиваль “Наследие Севера”», — отметил министр природных ресурсов края Александр Леонтьев. Хабаровский край — третий регион страны по количеству проживающих в нем представителей коренных малочисленных народов Сибири.