27 тонн утиных ножек не дошли до Приморья

24 июня специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора выявили нарушение при ввозе партии утиных ножек весом 27 тонн. Груз прибыл во Владивостокский морской торговый порт 22 июня. Владелец товара — предприятие из Ростова-на-Дону. При проверке документов установлено: адрес получателя в импортном ветеринарном сертификате и в морском коносаменте не совпадает с адресом в разрешении на ввоз. На основании действующего законодательства движение продукции приостановлено. После устранения нарушения груз может быть допущен к реализации. С начала 2026 года более 90 партий импортной продукции не допущены к ввозу в Приморье из-за выявленных нарушений. Это не первый случай, когда расхождения в документах становятся причиной задержки грузов.