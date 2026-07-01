Хабаровский музыкальный театр выступил на Фестивале театров Дальнего Востока

29 июня на сцене Чехов-центра в Южно-Сахалинске прошел показ моноспектакля «Вертинский. Я сегодня смеюсь над собой» в исполнении заслуженного артиста Хабаровского края Никиты Туранова. Постановка вошла в программу VII Фестиваля театров Дальнего Востока. Для Хабаровского музыкального театра участие в фестивале стало возможностью представить свою работу на межрегиональной площадке. Выездные показы — часть практики коллектива. «Участие в престижных фестивалях, обмен опытом с коллегами и обратная связь от зрителей из других городов способствуют профессиональному росту нашей труппы и расширению творческого кругозора. Регулярные выездные показы позволяют коллективу ХМТ совершенствовать мастерство, укреплять репутацию одного из ведущих музыкальных театров России и открывать новые горизонты для развития искусства в крае», — отметила директор театра Евгения Ремус.