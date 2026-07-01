Гран-при и выставка в галерее: 15-летняя хабаровчанка завоевала главный приз конкурса имени Федотова

Софья Лаврова — выпускница детской школы искусств № 7 — стала лучшей среди 162 участников. Она выступила в двух категориях: декоративный рисунок и академическая акварель. Судьи высоко оценили ее уверенные и выразительные работы с отличным чувством цвета и построения композиции. Итоговая творческая работа девушки — сюжет о семейной рыбалке — теперь занимает место в галерее, носящей имя Федотова. Софья успешно окончила 9 классов и собирается поступать в колледж. Преподаватель Олег Саитбаталов называет ее светлым человеком со своим уникальным художественным взглядом. Фото из личного архива Софьи Лавровой.