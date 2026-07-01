Четыре игрока покинули состав «СКА-Хабаровска»

В связи с окончанием контрактов хабаровскую команду покидают вратарь Алексей Кузнецов, а также полузащитники Александр Гаглоев, Василий Алейников и Роман Емельянов. Добавим, что ранее состав армейцев покинули голкипер Ислам Имамов, защитники Глеб Гурбан и Олег Кожемякин, полузащитники Жорди Тур и Андрей Анисимов. А первым новичком красно-синих стал вратарь Михаил Штепа.