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Четыре игрока покинули состав «СКА-Хабаровска»

В связи с окончанием контрактов хабаровскую команду покидают вратарь Алексей Кузнецов, а также полузащитники Александр Гаглоев, Василий Алейников и Роман Емельянов. Добавим, что ранее состав армейцев покинули голкипер Ислам Имамов, защитники Глеб Гурбан и Олег Кожемякин, полузащитники Жорди Тур и Андрей Анисимов. А первым новичком красно-синих стал вратарь Михаил Штепа.

В связи с окончанием контрактов хабаровскую команду покидают вратарь Алексей Кузнецов, а также полузащитники Александр Гаглоев, Василий Алейников и Роман Емельянов. Добавим, что ранее состав армейцев покинули голкипер Ислам Имамов, защитники Глеб Гурбан и Олег Кожемякин, полузащитники Жорди Тур и Андрей Анисимов. А первым новичком красно-синих стал вратарь Михаил Штепа.