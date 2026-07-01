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Благоустройство в Хабаровском районе: общественники оценили новые площадки и скверы

Представители краевого министерства ЖКХ, общественного совета и администрации Тополевского поселения оценили результаты благоустройства в селах Матвеевка и Тополево. Работы ведутся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Матвеевке уже установили детскую игровую площадку и качели, а в этом году добавили сценическую площадку для массовых мероприятий. В следующем году в селе.

Представители краевого министерства ЖКХ, общественного совета и администрации Тополевского поселения оценили результаты благоустройства в селах Матвеевка и Тополево. Работы ведутся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Матвеевке уже установили детскую игровую площадку и качели, а в этом году добавили сценическую площадку для массовых мероприятий. В следующем году в селе появится многофункциональная спортивная площадка. Также в Тополево проверили площадь, благоустроенную в 2024 году — проект стал победителем конкурса и получил 50 млн рублей федеральных средств. Здесь установлено современное освещение, качели, высажены деревья и цветы. Всего в этом году в Хабаровском крае благоустраивают 63 территории, 11 из них — в Хабаровском районе.