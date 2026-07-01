Мобильные бригады врачей посетят ряд поселков Хабаровского края в июле

В Хабаровском крае регулярно организуют выезды мобильных бригад для оказания медицинской помощи людям, проживающим в отдаленных поселениях. В июле приемы проведут врачи сразу пяти медучреждений края. Хабаровская районная больница организует выезды в село Ровное, Чистополье и Смирновку. В Ровном и Чистополье бригада из фельдшера, медсестры и акушерки будут работать еженедельно по средам, а в Смирновке терапевт, медсестра и акушерка проведут прием 3 июля. Бригады Ванинской центральной районной больницы поедут в поселок Ванино и поселок Усть-Орочи. В детском саду «Золотая рыбка» в Ванино 2 июля будут работать акушер-гинеколог, педиатр, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, невролог, уролог, хирург и эндокринолог. Пациенты смогут сдать ОАК, ЭКГ, УЗИ, пройти антропометрию и вакцинацию. 16 июля тот же состав бригады примет пациентов в детском саду «Искорка», а 23 июля в детском саду «Светлячок» жители смогут пройти тех же специалистов без акушера-гинеколога. В участковой больнице Усть-Орочи 9 июля жителей ждут акушер-гинеколог, терапевт, офтальмолог и онколог, а также исследования — ОАК, ЭКГ, УЗИ, вакцинация, проверка внутриглазного давления, антропометрия и спирография. С 1 по 3 июля в Бикинской центральной районной больнице пациентов примет врач-онколог. Специалисты диагностического центра «Вивея» примут пациентов в селах Вяземского района. 2 июля в Красицком будут принимать невролог, офтальмолог, гастроэнтеролог, дерматовенеролог и акушер-гинеколог. 7 июля все эти специалисты кроме гастроэнтеролога приедут в Глебово. 9 июля те же специалисты примут пациентов в Отрадном. 14 июля в Дормидонтовке снова соберут всех пятерых специалистов. 16 июля в Капитоновке будут принимать невролог, офтальмолог и гинеколог. 21 июля в селе Аван и 23 июля в Котиково примут пациентов офтальмолог и акушер-гинеколог. Завершит месяц поселок Дормидонтовка, где 28 июля прием проведут невролог, офтальмолог, дерматовенеролог и гинеколог. В Хабаровском районе будут работать специалисты Перинатального центра — 1 июля невролог, офтальмолог, ортопед, эндокринолог и аллерголог проведут прием в поселке Корфовском. 8 июля в селе Краснореченском к этим врачам присоединится иммунолог. Такой состав проведет прием 15 июля в селе Таежном. 1 июля в поселке Домостроительный завод будут работать терапевт и рентген-лаборант на передвижном флюорографе и маммографе. Со 2 по 3 и 6 июля этот состав примет жителей поселка Хурмули. 7 июля передвижной комплекс приедет в поселок Хальгасо, а 8−9 июля — в поселок Горный. Для приема необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.