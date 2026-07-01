Продолжается ремонт трассы Переяславка — Аргунское в районе имени Лазо

Сейчас работы идут на участке с 8 по 12 километр. Ремонт проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», на эти цели выделено около 100 млн рублей. Эта трасса давно находилась в плохом состоянии и требовала ремонта, но уже скоро там появится новый асфальт, четыре автобусных остановки, дорожные знаки, сигнальные столбики и свежая разметка. Ремонт объекта начался в первых числах мая, а завершиться должен в середине августа 2026 года. Сейчас подрядчики расчистили кюветы, вырубили мешающие кусты, подготовили «дорожную подушку», демонтировали разбитый асфальт, а также укрепили обочины. Они приступили к укладке нижнего слоя асфальта, обустройству площадок под автобусные остановки и установке бордюров. В этом году по всему Хабаровскому краю планируется отремонтировать 19 участков загородных трасс регионального и межмуниципального значения. На эти цели будет потрачено около 4 млрд рублей. Работы ведутся по графику.