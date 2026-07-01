От кода домофона до обвинения в терроризме: пенсионерка чудом не лишилась миллиона в Биробиджане

69-летняя жительница Биробиджана обратилась в полицию после попытки мошенничества. Все началось со звонка: пенсионерке позвонили и сказали, что меняют домофон, каждому жильцу будет присвоен личный код доступа, который поступит в СМС-сообщении. Женщина продиктовала и сразу получила уведомление с «Госуслуг» о попытке входа в аккаунт. Следом позвонил «сотрудник ФСБ» и заявил, что от ее имени финансируют террористов. Напуганная пенсионерка пошла в банк, чтобы снять почти 980 тысяч рублей и перевести их на «безопасный счет». Но сотрудники банка не выдали всю сумму сразу, велели подождать. Тогда она поняла, что ее обманывают, и написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело за покушение на мошенничество в крупном размере.