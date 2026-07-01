Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о мошенничестве при реконструкции стадиона «Авангард» в Комсомольске

Ранее в приемную председателя Следственного комитета РФ поступило обращение о возможном мошенничестве при реконструкции стадиона «Авангард» в городе Юности. В заявлении было сказано, что ремонт этого спортивного объекта начался еще в августе 2021 года, но сроки окончания работ много раз переносились — реконструкция стадиона до сих пор не завершена. Кроме того, автор обращения сообщил, что из-за брака, допущенного подрядной организацией, на беговых дорожках образовались ямы, а новый искусственный футбольный газон пришел в негодность. Отметим, что еще с декабря 2025 года региональным управлением СУ СК РФ расследуется уголовное дело о мошенничестве при реконструкции стадиона «Авангард» в Комсомольске-на-Амуре. Но сейчас председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование этого уголовного дела и доложить ему о результатах, а также о мерах, принимаемых для скорейшего завершения ремонта стадиона.