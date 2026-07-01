Следы зубов и сломанная ласта: акула напала на морского котика в Приморье

В бухте Горностай нашли молодого самца северного морского котика с серьезными травмами: сломанная ласта и множественные следы акульих укусов. Дайв-центр «Море воды» забрал его и оказал первую помощь. Морской котик получал питание, витамины и антибиотики, но, несмотря на усилия, прожил две ночи и погиб. Источник Instagram* more_than_diving *Инстаграм принадлежит компании Meta, является экстремистской и запрещена в РФ gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/котик.mp4