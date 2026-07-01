Пасеку, скалодром и планетарий посетили жители и гости Хабаровского края во время Недели молодежного туризма

В Хабаровском крае подвели итоги Недели молодежного туризма. В экскурсиях и турах приняли участие 145 жителей и гостей региона. В этот раз мероприятия проходили в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе — различные активности можно было посетить бесплатно, пройдя регистрацию для участия в проекте. В Хабаровске за последнюю неделю участники посетили парк аттракционов, пасеку, современное арт-пространство, Центр популяризации космонавтики и планетарий. Также желающие сплавлялись по Амуру, занимались на скалодроме, создавали традиционные обереги и игрушки для животных. «Молодежный туризм — это способ показать молодым людям, что интересная, насыщенная жизнь возможна в Хабаровском крае. Наша задача заключается не только в том, чтобы привлекать туристов извне, но и в том, чтобы воспитывать неравнодушных, влюбленных в свой регион людей», — подчеркнули в региональном министерстве туризма. В Комсомольске-на-Амуре прошла экскурсия по Силинскому парку, а в селе Верхняя Эконь — по центру этнографической культуры. Гости приняли участие в обряде очищения и создали оберег из рыбьей кожи.