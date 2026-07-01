В переулке Гражданском в Хабаровске завершился ямочный ремонт

Ремонт переулка Гражданского, расположенного недалеко от торгово-развлекательного центра Brosko Mall, завершился четко в срок — до 1 июля. Дорожники ограничились только ямочным ремонтом — они вырезали старый асфальт на всех разбитых участках и уложили вместо него новое покрытие на этих «заплатках». Напомним, что ремонт переулка приурочили к реконструкции участка улицы Запарина.