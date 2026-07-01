Фейерверк в честь юбилея АСЗ устроят сегодня в Комсомольске-на-Амуре

Сегодня, 1 июля, на Театральной площади в 19:30 стартует музыкальный фестиваль «На волне», посвященный 90-летию Амурского судостроительного завода. На концерте выступят группа BlackWork и Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота. В 21:00 состоится шоу «Флешдэнс» от Романа Голубева. Завершит праздник фейерверк: его устроят не раньше 22:00, точное время будет зависеть от программы.