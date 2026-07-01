Мужчина украл аудиосистему из незапертой квартиры в Хабаровске

36-летний житель Пятой площадки обратился в полицию с заявлением о краже аудиосистемы. Ущерб мужчина оценил в 15 тысяч рублей. Колонка весом около 10 кг стояла в прихожей. Хозяин дома забыл закрыть дверь — так злоумышленник попал в квартиру. Подозреваемого нашли, им оказался мужчина, ранее уже привлекавшийся за причинение тяжкого вредя здоровью и грабеж. В момент совершения кражи он был пьян. Жене сказал, что выиграл технику в кафе. Полицейские изъяли колонку и вернули ее хозяину. Расследование окончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.