«СКА-Хабаровск» проиграл футбольному клубу «Сочи» на сборах

Первыми счет в этом товарищеском матче открыли армейцы после точного удара в исполнении Данилы Янова. Однако после сочинцы отправили в ворота хабаровчан четыре гола подряд, фактически сняв все вопросы о том, кто одержит победу в этом поединке. В конце матча голеадор «СКА-Хабаровска» Степан Глотов забил второй мяч, немного «размочив» счет и позволив армейцам избежать разгрома. Тем не менее, красно-синие все равно проиграли одному из лидеров ФНЛ со счетом 2:4. Добавим, что до конца сборов «СКА-Хабаровску» осталось сыграть еще один товарищеский матч с московским «Велесом».