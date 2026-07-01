Наклон на 32 см: жительница Хабаровского района стала самой гибкой на фестивале ГТО среди трудовых коллективов

В Ноябрьске завершился Всероссийский фестиваль ГТО среди трудовых коллективов и госслужащих. Более 230 участников со всей страны в возрасте от 25 до 64 лет проверили свою физическую форму. Хабаровский край представляла команда Детско-юношеского центра Хабаровского района. В испытании «наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье» среди женщин 40−44 лет победу одержала Екатерина Подоплелова. Ее результат — 32 см. Екатерина уже дважды вносила свое имя в книгу рекордов ГТО России в VII возрастной ступени.