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Уиткофф и Кушнер провели переговоры: что стало главной темой обсуждения

Bloomberg: Уиткофф и Кушнер провели позитивные переговоры по сделке с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Катаре переговоры с региональными лидерами по вопросам иранской сделки. Об этом сообщает Bloomberg.

«Джаред Кушнер и Стив Уиткофф провели позитивные переговоры с региональными лидерами в Катаре, а технические переговоры с Ираном продолжаются», — говорится в материале со ссылкой на представителя Белого дома.

Ранее пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт заявила, что в Вашингтоне исходят из того, что режим прекращения огня с Ираном остается в силе. Поэтому планируется продолжить диалог.

Американская военная операция против Ирана привела США к наихудшему сценарию. По данным западных СМИ, Белый дом решением провести операцию «Эпическая ярость» пришел к реализации сценария нефтяного кризиса, опасного для Вашингтона.

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