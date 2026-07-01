Уиткофф и Кушнер провели переговоры: что стало главной темой обсуждения

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Катаре переговоры с региональными лидерами по вопросам иранской сделки. Об этом сообщает Bloomberg.
«Джаред Кушнер и Стив Уиткофф провели позитивные переговоры с региональными лидерами в Катаре, а технические переговоры с Ираном продолжаются», — говорится в материале со ссылкой на представителя Белого дома.
Ранее пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт заявила, что в Вашингтоне исходят из того, что режим прекращения огня с Ираном остается в силе. Поэтому планируется продолжить диалог.
Американская военная операция против Ирана привела США к наихудшему сценарию. По данным западных СМИ, Белый дом решением провести операцию «Эпическая ярость» пришел к реализации сценария нефтяного кризиса, опасного для Вашингтона.