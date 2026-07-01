Переехавшую из Санкт-Петербурга женщину лишили выплат в Приморье

Ранее администрация одного из районов Северной столицы назначила семье ежемесячную финансовую поддержку на двоих школьников. Средства выделяются исключительно из петербургского бюджета для местных жителей с пропиской. Однако женщина выписалась из квартиры и уехала. Она не стала предупреждать об отъезде и пользовалась деньгами, на которые после переезда потеряла право.