В Красноярском крае на реке Агул нашли тела двух пропавших человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ирбейско-Саянском округе завершились поиски мужчины и женщины, пропавших во время сплава по реке Агул.
По данным следствия, 19 июня пара отправилась в путешествие на двух лодках: в одной находились сами туристы, во второй — вещи. Вернуться они должны были 26 июня, однако перестали выходить на связь с родственниками.
В ходе поисковой операции спасатели обнаружили перевернутые лодки. Сначала в реке нашли тело женщины, позже недалеко от этого места было обнаружено тело мужчины.
По факту их гибели организована процессуальная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей трагедии, сообщает Следком по краю.
16+