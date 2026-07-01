Автобус с детьми опрокинулся на юге Красноярского края. ДТП спровоцировала автоледи

ДТП произошло сегодня утром на автодороге «Саяны». Hyundai вез детей из спортивного лагеря «Чемпион» в Красноярск и на 33-м км навстречу ему выехал автомобиль Kia Sportage под управлением девушки. Чтобы избежать лобового столкновения, водитель автобуса вырулил вправо и допустил съезд на обочину с последующим опрокидыванием.