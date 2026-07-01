Автобус с детьми опрокинулся на юге Красноярского края. ДТП спровоцировала автоледи

В Минусинском округе Красноярского края автобус с 27 детьми вылетел с трассы в кювет и опрокинулся.
ДТП произошло сегодня утром на автодороге «Саяны». Hyundai вез детей из спортивного лагеря «Чемпион» в Красноярск и на 33-м км навстречу ему выехал автомобиль Kia Sportage под управлением девушки. Чтобы избежать лобового столкновения, водитель автобуса вырулил вправо и допустил съезд на обочину с последующим опрокидыванием.
Автоледи пояснила, что уснула за рулем, поэтому и оказалась на встречной полосе.
В салоне автобуса находилось 27 детей, двое сопровождающих и водитель. Один подросток и взрослый сопровождающий обратились за медицинской помощью. Они получили ушибы, госпитализация им не потребовалась, рассказали в полиции и прокуратуре.
Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований при организации перевозки детей, а также установлены все обстоятельства произошедшего.
«Состояние детей не вызывает опасений, они доставлены в Красноярск другими автобусами. Все необходимые меры для выяснения причин аварии принимаются. Водитель легкового автомобиля, спровоцировавшего ДТП, находится на месте происшествия. Окончательные выводы будут сделаны по результатам проверки», — рассказали в надзорном ведомстве.
По факту ДТП с участием автобуса СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
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